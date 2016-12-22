Новак допустил новый рекорд по добыче угля в 2018 году

В 2018 году Россия может добыть более 420 млн т угля и побить рекорд добычи, установленный в СССР, заявил глава Минэнерго Александр Новак в Кемерово, передает корреспондент РБК.
«В текущем году будет превышен рубеж в 420 млн т, и мы, скорее всего, превзойдем максимальный уровень добычи советского времени, достигнутый в 1988 году», — заявил он в ходе заседания комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.
По его словам, объем обогащения в 2018 году должен вырасти на 28%, до 195 млн т. При этом инвестиции в отрасль составят 130 млрд руб., а налоговые отчисления должны превысить 100 млрд руб.
Новак отметил, что с 2012 по 2017 год уровень добычи угля вырос на 15,5%, до 410 млн т, а «ориентиры по добыче», установленные президентом России Владимиром Путиным на 2030 год, уже пройдены.
«Поэтому, конечно, в целом требует корректировки и сама программа, и постановка более амбициозных задач по вводу мощностей, по качеству поставляемого угля, по доле экспорта в поставках», — заявил он.