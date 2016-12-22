Путин анонсировал продление программы расселения из аварийного жилья

Программа расселения из аварийного жилья в регионах будет продолжена. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с работниками угольного разреза «Черниговец» в Кемерово, передает корреспондент РБК.

«Мы эту программу будем продолжать», — сказал глава государства, отметив, что Кемерово является одним из регионов, где эта проблема «большая, застарелая». По словам Путина, в регионе расселили достаточно много аварийного жилья.

В мае 2017 года Путин заявил, что правительство вместе с регионами с начала 2019 года должно ввести постоянный механизм переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. В указе «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года», подписанном в мае 2018 года, говорилось о необходимости обеспечить устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда.

22 августа ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которым число неудовлетворенных своими жилищными условиями россиян сократилось за последние 13 лет почти в два раза. Как показал опрос, довольными своими жилищными условиями оказались 72% граждан.

40% из недовольных условиями проживания объяснили это высокими расходами на оплату жилья и ЖКХ, 39% сообщили о нехватке жилой площади. Еще 18% пожаловались на некачественное предоставление услуг ЖКХ, а 14% — на то, что их жилье является ветхим или находится в аварийном состоянии. 16% заявили о неудовлетворенности отсутствием собственного жилья.