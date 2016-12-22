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Путин анонсировал продление программы расселения из аварийного жилья
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Путин анонсировал продление программы расселения из аварийного жилья
Общество, 14:19
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Путин анонсировал продление программы расселения из аварийного жилья

Программа расселения из аварийного жилья в регионах будет продолжена. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с работниками угольного разреза «Черниговец» в Кемерово, передает корреспондент РБК.

«Мы эту программу будем продолжать», — сказал глава государства, отметив, что Кемерово является одним из регионов, где эта проблема «большая, застарелая». По словам Путина, в регионе расселили достаточно много аварийного жилья.

В мае 2017 года Путин заявил, что правительство вместе с регионами с начала 2019 года должно ввести постоянный механизм переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. В указе «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года», подписанном в мае 2018 года, говорилось о необходимости обеспечить устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда.

ВЦИОМ подсчитал недовольных жилищными условиями россиян
Общество

22 августа ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которым число неудовлетворенных своими жилищными условиями россиян сократилось за последние 13 лет почти в два раза. Как показал опрос, довольными своими жилищными условиями оказались 72% граждан.

40% из недовольных условиями проживания объяснили это высокими расходами на оплату жилья и ЖКХ, 39% сообщили о нехватке жилой площади. Еще 18% пожаловались на некачественное предоставление услуг ЖКХ, а 14% — на то, что их жилье является ветхим или находится в аварийном состоянии. 16% заявили о неудовлетворенности отсутствием собственного жилья.

Теги: аварийное жилье , Владимир Путин
Главное
Путин назвал эффективным ответ российского ТЭК на санкции Политика
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