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Госдеп допустил санкции против всех покупателей С-400
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Госдеп допустил санкции против всех покупателей С-400
Политика, 06:17
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Госдеп допустил санкции против всех покупателей С-400
Государственный департамент США объяснил, что помимо Турции и другим странам могут грозить санкции за покупку российских систем С-400
зенитно-ракетный комплекс С-400 (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

В ходе традиционного брифинга для прессы один из журналистов спросил представителя внешнеполитического ведомства США Хизер Науэрт касательно продажи Турции российских систем С-400. Науэрт на эту тему подтвердила позицию Государственного департамента о том, что эта сделка противоречит принципам НАТО.

«Проблема заключается в том, что эти системы несовместимы с другими системами, которые используют страны НАТО. И мы против того, чтобы наши партнеры и союзники по всему миру приобретали С-400». – заявила представитель Госдепа.

На вопрос, будут ли вводиться санкции против других покупателей С-400, Науэрт заявила, что не очень хочет вдаваться в этот вопрос. «Но мы четко показали всем странам в мире, что может привести к вводу ограничений со стороны США», - подчеркнула она.

21 августа глава Рособоронэкспорта Александр Михеев заявил журналистам, что исполнение контракта по поставкам Турции комплексов С-400 стартует в следующем году.

О планах Турции купить у России четыре комплекса С-400 стало известно летом 2017 года. Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов тогда заявил, что сумма контракта может превысить $2 млрд.

США в свою очередь пригрозили, что в случае, если Турция купит у России С-400, ей могут грозить американские санкции, согласно закону «О противодействии неприятелям Америки через санкции».
Автор: Артем Филипенок.
Теги: С-400 , Турция
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