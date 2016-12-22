С арки Главного штаба в Петербурге обрушились строительные леса

С крыши арки Главного штаба на Дворцовой площади в центре Санкт-Петербурга обрушились строительные леса, сообщили РБК в пресс-службе петербургского ГУ МЧС.

«Упали элементы строительных лесов на Дворцовой площади. Трех человек осматривают сотрудники скорой помощи. Наши сотрудники ликвидируют дальнейшую угрозу падения [строительных конструкций]», — сказали в пресс-службе ведомства.

Пресс-секретарь Городской станции скорой помощи Светлана Вахрушева подтвердила РБК, что пострадали три человека. «Всего трое пострадавших, двое мужчин — в состоянии средней степени тяжести, девочка-подросток — в тяжелом», — сказала она.

Как рассказал ТАСС источник в силовых структурах Северо-Запада, один из пострадавших — иностранец, предположительно итальянец.

«Фонтанка» уточняет со ссылкой на очевидцев, что обрушение произошло из-за сильного ветра. В ближайшие часы в Петербурге ожидаются грозы, ливни с усилением ветра до 15–18 м/с.

В здании Главного штаба, построенном по проекту архитектора Карла Росси в начале XIX века, сейчас располагается командование Западного военного округа России. Восточная часть Главного штаба передана Государственному Эрмитажу. Музей выставляет там картины XIX—XX веков, а также проводит выставки современного искусства.

Арка Главного штаба считается отдельным архитектурным объектом, она связывает два крыла здания (восточное и западное). Ее венчает монумент, посвященный Отечественной войне 1812 года.