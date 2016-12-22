Экс-замгубернатора Курской области получил два года колонии за взятку

Бывшего заместителя губернатора Курской области Василия Зубкова приговорили к двум годам колонии и штрафу, сообщил РБК его адвокат Андрей Даньков.
По его словам, штраф Зубкову составил свыше 1 млн руб. На вопрос РБК о том, будет ли обжалован приговор, адвокат заявил: «Не могу пока сказать, нам надо с подзащитным пообщаться».
Кроме того, к двум годам колонии строгого режима за дачу взятки приговорили учредителя строительной компании «Своя квартира» Александра Филимонова, а бывший замначальника противопожарной службы Курской области Андрей Занин получил наказание в виде полутора лет лишения свободы в колонии строгого режима, передает ТАСС.
Директора «Своей квартиры» Наталью Кретову суд приговорил к штрафу в 500 тыс. руб. за посредничество в даче взятки.
Зубкова задержали в 2017 году. По версии следствия, в 2015 году он получил более 1 млн руб. от строительной компании за помощь в получении заключения на ввод в эксплуатацию жилого дома, построенного с нарушениями.