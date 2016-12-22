ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,02 66,80 EUR Нал. 78,90 77,62 USD Бирж. 67,34 +0,24 EUR Бирж. 78,24 +0,29 USD ЦБ. 67,40 -0,39 EUR ЦБ. 78,23 -0,18 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 6709,90 -2,80 IMOEX 2302,30 +0,99% RTSI 1077,23 +1,20% Brent 75,80 -0,38% DJIA 25790,35 +0,52% Nasdaq 7945,98 +0,86%
Экс-замгубернатора Курской области получил два года колонии за взятку
Лента новостей
Когда ржавеет броня: способ защитить свои деньги и информацию от хакеров 14:33, РБК и Microsoft Atlas Quantum взломали: пострадали 261 тыс. пользователей 14:32, Крипто Черчесов не вызвал Акинфеева и Смолова на ближайшие матчи сборной России 14:24, Спорт Saudi Aramco лишилась бессрочной монополии на добычу аравийской нефти 14:23, Бизнес Путин анонсировал продление программы расселения из аварийного жилья 14:19, Общество Путин назвал эффективным ответ российского ТЭК на санкции 14:17, Политика В ГИБДД спрогнозировали снижение числа погибших в ДТП до 8 тыс. в год 14:17, Общество Спрос на лекарства растет: как заработать на фармацевтических компаниях 14:17, Quote Эко-досуг: туристам в Амстердаме предлагают вылавливать мусор 14:11, Стиль Экс-командующий ВМС Украины обвинил Россию в провоцировании бунтов 14:06, Политика Алена Владимирская — об офисном общении, small talk и личном пространстве 14:06, Партнерский материал ЦБ и ФАС рекомендовали банкам не говорить в рекламе о госучастии 13:56, Финансы ФАС сообщила о готовности компаний продать экспортный бензин в России 13:54, Бизнес Группа «М.Видео-Эльдорадо» собралась выплатить дивиденды за 2018 год 13:51, Бизнес Суд наложил обеспечительные меры на имущество главреда «МК» по иску жены 13:50, Общество Главу муниципалитета Петербурга отправили под домашний арест 13:42, Общество На недельку в Комарово без визы: петербургский ответ Французской Ривьере 13:42, РБК и Первая Линия IOTA заключила партнерство с Fujitsu: токен подорожал на 16% 13:38, Крипто Минобороны России досрочно получило второй за год комплект С-400 13:34, Политика СМИ узнали о межэтническом конфликте в сборной Германии на ЧМ-2018 13:32, Спорт Как выбрать хорошее бизнес-образование 13:24, Партнерский материал Представители немецкой MediaMarkt войдут в совет директоров «М.Видео» 13:23, Бизнес Шестуна госпитализировали из-за голодовки 13:22, Общество Надежность или доходность: выбираем что-то одно или есть золотая середина 13:12, РБК и Сбербанк СК возбудил дело из-за обрушения строительных лесов у Главного штаба 13:10, Общество Facebook заблокировал десятки связанных с военными Мьянмы страниц 13:07, Политика
Экс-замгубернатора Курской области получил два года колонии за взятку
Общество, 12:29
0
Экс-замгубернатора Курской области получил два года колонии за взятку

Бывшего заместителя губернатора Курской области Василия Зубкова приговорили к двум годам колонии и штрафу, сообщил РБК его адвокат Андрей Даньков.

По его словам, штраф Зубкову составил свыше 1 млн руб. На вопрос РБК о том, будет ли обжалован приговор, адвокат заявил: «Не могу пока сказать, нам надо с подзащитным пообщаться».

Кроме того, к двум годам колонии строгого режима за дачу взятки приговорили учредителя строительной компании «Своя квартира» Александра Филимонова, а бывший замначальника противопожарной службы Курской области Андрей Занин получил наказание в виде полутора лет лишения свободы в колонии строгого режима, передает ТАСС.

Директора «Своей квартиры» Наталью Кретову суд приговорил к штрафу в 500 тыс. руб. за посредничество в даче взятки.

Мост через Буй и другие дела: за что арестовывают губернаторов в России Еще 10 фото
Фотогалерея

Зубкова задержали в 2017 году. По версии следствия, в 2015 году он получил более 1 млн руб. от строительной компании за помощь в получении заключения на ввод в эксплуатацию жилого дома, построенного с нарушениями.

Теги: Курская область , замгубернатора , Приговор
Главное
Путин назвал эффективным ответ российского ТЭК на санкции Политика
Материалы по теме
В Курской области ребенок погиб в результате взрыва снаряда времен войны Общество
Три гражданина Украины погибли в ДТП в Курской области Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter