В Курской области ребенок погиб в результате взрыва снаряда времен войны

В Железногорском районе Курской области ребенок погиб и еще двое пострадали при взрыве снаряда времен войны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК по региону.

По данным следователей, дети нашли снаряд, который взорвался. В результате один ребенок погиб, еще один госпитализирован, третий получил незначительные травмы.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу СК, по данному факту возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности), ч. 1 ст. 222 (незаконный оборот боеприпасов) УК.

«Курск.com» со ссылкой на региональное УМВД уточняет, что трое мальчиков в возрасте 9–10 лет играли в овраге и нашли предмет, похожий на гранату времен Великой Отечественной войны. Они взяли боеприпас в руки, но уронили, после чего произошел взрыв.

В апреле мальчик погиб при взрыве на бывшем военном полигоне в Калининградской области. ЧП произошло на территории поселка Корнево. Как сообщил источник РБК, взорвалась минометная мина.