Синоптики рассказали о погоде в Москве в последние дни лета

Во второй половине недели в Москве прогнозируются кратковременные дожди, в субботу, 1 сентября температура воздуха составит плюс 21–26 градусов, сообщил РБК заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.
«Влияние атмосферного фронта даст облачность, небольшой дождь и небольшое понижение температуры. В четверг [30 августа] чуть-чуть упадет температура, будет плюс 22–27 градусов. В пятницу — плюс 20–25 градусов, в субботу — плюс 21–26 градусов и в воскресенье — плюс 20–25 градусов. Вполне комфортная теплая погода, все равно выше нормы», — рассказал Цыганков.
По его словам, жаркая погода продержится в столичном регионе до среды. «Ветер южный — 3–8 м/c. Температуры довольно высокие. Сегодня температура составит плюс 26–28 градусов, до плюс 29 градусов в центре [Москвы]», — пояснил он. Во вторник и среду возможно повышение температуры до плюс 30 градусов.
Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова заявила, что погода начнет меняться с 30 августа. «Увеличится облачность, местами пройдет кратковременный дождь, в четверг не исключена гроза. К нам будет поступать прохладный воздух, и уже днем в четверг в Москве температура будет не выше плюс 25 градусов», — сказала она «РИА Новости».
Накануне, 26 августа, Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в столичном регионе из-за жары.