Гидрометцентр объявил желтый уровень опасности в столичном регионе

В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности в связи с надвигающейся жарой. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра России.

По прогнозам синоптиков, повышенная пожароопасность в регионе буде продолжаться с 21:00 26 августа и весь следующий день. 27 августа температура воздуха будет составлять от 26 до 28 градусов тепла.

При этом не будет осадков, только переменная облачность. Скорость южного ветра составит 5–10 м/c.

Жаркая погода сохранится всю следующую неделю. Во вторник, 28 августа воздух может прогреться до 29 градусов тепла. Однако с этого дня в столице и Московской области начнутся дожди, которые, согласно прогнозу, будут идти до конца недели.