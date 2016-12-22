При столкновении трех автомобилей под Волгоградом погибли два человека
Общество, 10:25
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При столкновении трех автомобилей под Волгоградом погибли два человека
В Волгоградской области два человека погибли при столкновении трех автомобилей, еще четверо пострадали. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по региону.
Отмечается, что на трассе Сызрань — Саратов — Волгоград столкнулись три легковых автомобиля: ВАЗ-2107, Suzuki SX4 и Hyundai Equus, который в результате аварии сгорел.
На месте ДТП от полученных травм скончались две женщины. Пострадали четыре человека, в том числе дети, они госпитализированы.
26 августа при столкновении двух легковых автомобилей в Краснодарском крае погибли пять человек. Авария произошла на 105-м км трассы Усть-Лабинск — Лабинск — Упорная. По предварительным данным, Lada Priora выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем «Москвич».