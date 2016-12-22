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В Краснодарском крае пять человек погибли в ДТП
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В Краснодарском крае пять человек погибли в ДТП
Экономика, 11:24
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В Краснодарском крае пять человек погибли в ДТП

В Краснодарском крае при столкновении двух легковых автомобилей погибли пять человек, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В ведомстве отметили, что сообщение о ДТП поступило около 5:00 утра. Прибывшие на место сотрудники установили, на 105-м  км трассы Усть-Лабинск — Лабинск — Упорная автомобиль «Лада Приора» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Москвич».

В результате ДТП на месте погибли оба водителя, а также три пассажира «Москвича», еще один пассажир доставлен в центральную районную больницу.

По факту происшествия проводится проверка. Устанавливаются погибшие личности, а также обстоятельства инцидента.

Теги: Германия , доллар , отказ
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