СМИ сообщили о новых испытаниях авианосца китайского производства

Китай начал вторые ходовые испытания первого полностью китайского авианесущего корабля Type 001A, в воскресенье он вышел из верфи в городе Далянь, сообщает Sina.

Издание опубликовало фотографии авианосца, сопровождаемого несколькими буксирами. На снимках видно, что на палубе корабля пока нет самолетов.

Первые ходовые испытания корабля прошли с 13 по 18 мая. По словам сотрудника исследовательского центра Военно-морского института Народно-освободительной армии Китая Чжана Е, в следующий раз авианосец будут испытывать уже с самолетами на борту, передает Global Times.

Type 001A — первый полностью китайский и второй в составе ВМС Китая авианесущий корабль. Его длина — 315 м, максимальная скорость — 32 узла.

Первым авианосцем в ВМС Китая стал «Ляолин», созданный на основе советского корабля «Варяг», который китайская компания купила у Украины в 1998 году, чтобы сделать из него аттракцион. Позже корабль выкупило правительство, его модернизировали и приняли на вооружение. В апреле бывший «Варяг» признали дефектным, сообщалось, что для безопасного приземления на его палубу необходимо уменьшать вес самолетов, в том числе снимая с них вооружение и заправляя их меньшим количеством топлива.