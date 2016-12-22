В Токио запустили тестовые поездки беспилотных такси с пассажирами

В Японии сервис такси Hinomaru Traffic совместно с компанией ZMP начали тестировать в Токио беспилотное такси с пассажирами. Об этом сообщается на сайте компании.

Как отмечается в сообщении, транспортное средство без водителя будет курсировать между районами Отемати и кварталом Роппонги, который является бизнес-центром японской столицы и ночной жизни. Всего беспилотное такси будет совершать четыре рейса туда и обратно.

«Основываясь на результатах этого эксперимента, мы будем стремиться расширить зону передвижения и улучшить обслуживание, поэтому благодарим вас за вашу постоянную поддержку», — говорится в заявлении компании. В Hinomaru Traffic отметили, что такие беспилотные такси смогут решить проблему нехватки водителей.

В марте сообщалось, что беспилотный автомобиль, который принадлежал сервису по поиску такси Uber, сбил женщину в американском штате Аризона. Как заявили в национальном совете по безопасности на транспорте США, системы за 1,3 секунды до столкновения с человеком смогли определить, что нужно использовать тормоза, но автомобиль так не остановился из-за того, что была отключена соответствующая команда. Водитель, который был в беспилотной машине на случай ЧП, нажал на педаль, уже после того, как автомобиль сбил женщину. После этого инцидента Uber принял решение приостановить тестирование беспилотных автомобилей.