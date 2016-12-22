При стрельбе на кибертурнире в Джексонвилле пострадали шесть человек

В США в результате стрельбы во время кибертурнира в городе Джексонвилл госпитализировали шесть человек. Об этом сообщил представитель местной больницы, передает Reuters.



По словам собеседника агентства, пятеро пострадавших находятся в стабильном состоянии, один — в критическом.

Шериф Джексонвилла Майкл Вильяма рассказал, что подозреваемый в стрельбе скончался на месте. По его словам, он был белым мужчиной. Шериф отметил, что подозреваемых больше нет. В Белом доме сообщили, что президент США Дональд Трамп проинформирован о произошедшем и отслеживает ситуацию.

Стрельба во время кибуртурнира по компьютерной игре Madden 19 произошла в баре GLHF. По данным издания Los Angeles Times, стрелять начал один из участников турнира, который проиграл игру. Он открыл стрельбу по своим соперникам, а затем покончил с собой. Источник агентства Associated Press сообщил, что жертвами стрельбы стали четыре человека.