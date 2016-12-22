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В России испытали позволяющий стрелять из автомата одной рукой экзоскелет
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В России испытали позволяющий стрелять из автомата одной рукой экзоскелет
Технологии и медиа, 04:28
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В России испытали позволяющий стрелять из автомата одной рукой экзоскелет
Ученые испытали экзоскелет, который может применяться в вооруженных силах. Устройство стреляет из пулемета и позволяет лучше выполнять боевые задачи

В России испытан экзоскелет, который позволяет стрелять из автомата одной рукой и увеличивает физические возможности военнослужащего. Об этом сообщил главный конструктор по системе жизнеобеспечения боевой экипировки военнослужащих ЦНИИточмаш Олег Фаустов, передает ТАСС.

По его словам, испытатель стрелял из пулемета, используя только одну руку, и «точно поражал мишени». Фаустов отметил, что в ближайшем будущем такой активный экзоскелет позволит солдату нести больше снаряжения и оружие, а также поможет ему быстрее двигаться и эффективнее выполнять боевые задачи.

Главный конструктор заявил, что основной проблемой создания таких экзоскелетов является отсутствие аккумуляторов, которые обладали бы определенными характеристиками. Он добавил, что на данный момент идет его разработка. Председатель военно-научного комитета Сухопутных войск Александр Романюта во время форму «Армия-2018» сообщил, что активный экзоскелет станет частью экипировки солдата третьего поколения «Ратник-3» к 2025 году

Во вторник, 21 августа, сообщалось, что на форуме был представлен пассивный экзоскелет, которому не нужны источники энергии. Он состоит из шарнирно-рычажных устройств, которые повторяют суставы человека. Такой экзоскелет сделает легче переноску грузов весом до 50 кг, рассказали в «Ростехе». Само устройство весит от четырех до восьми килограммов.

Индустриальный директор кластера вооружений «Ростеха» Сергей Абрамов сказал, что прототип пассивного экзоскелета был испытан в реальных боевых действиях. По его словам, на данный момент ведется работа по его усовершенствованию.

Автор: Надежда Карнаухова.
Теги: экзоскелеты , высокие технологии , вооружение
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