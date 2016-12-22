СМИ опубликовали видео трансляции киберматча со стрельбой во Флориде

Телеканал CBS 4 News опубликовал видео трансляции кибертурнира, в ходе которого в американском городе Джексонвилл мужчина открыл стрельбу. Соответствующие кадры опубликованы на странице телеканала в Twitter.

В ходе трансляции игры Madden 19 раздался звук восьми хлопков. Также на записи слышны звуки криков. Трансляция игры прерывается надписью: «отключен контроллер».На записи слышны ругательства и, как кто-то спрашивает: «Из чего стреляют?». Затем снова раздаются звуки четырех хлопков и крики.Инцидент произошел в баре GLHF. Как сообщило издание Los Angeles Times, стрельбу открыл один из участников турнира. Он начал стрелять по своим оппонентам, потому что проиграл матч. Мужчина затем покончил с собой. В местной полиции сообщили, что подозреваемый в стрельбе погиб на месте. В больнице сообщили , что в результате были госпитализированы шесть человек, один из которых находится в тяжелом состоянии.

В полиции сообщили Reuters, что в результате стрельбы погибли три человека, в том числе нападавший. Стрелком был 24-летний Дэвид Катз из Балтимора. В полиции отметили, что у него было по меньшей мере одно короткоствольное оружие.



В Белом доме сообщили, что президент Дональд Трамп информирован о произошедшем. В администрации американского лидера отметили, что он отслеживает ситуацию,