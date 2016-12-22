В июле продажи китайских автомобилей в России выросли на 19%

Продажа автомобилей китайских марок в России в июле выросла на 19% по сравнению с аналогичными периодом 2017 года. Об этом сообщили в пресс-службе «Автостата», передает агентство «Москва».



Как отмечается в сообщении, в июле были проданы 2,9 тыс. машин китайских производителей. Самой популярной маркой среди россиян стала Lifan, которую приобрели 45% автомобилистов их тех, кто купил китайские машины. Всего их было куплено 1,3 тыс. единиц.



Второй по популярности является Chery. В июле всего их продано 404 штуки, что на 17% меньшей, чем в июле 2017 года. На третьем месте рейтинга стоит Zotye, которую купили 281 автомобилист. Всего за семь месяцев 2018 года россияне купили 19 тыс. автомобилей китайского производства, что на 17% больше чем за аналогичный период в 2017 году.

Как сообщало в начале августа Ассоциации европейского бизнеса, продажи легковых автомобилей в июля выросли на 10,6% по сравнению аналогичным периодом прошлого года и достигли 143,35 тыс. единиц. В июле самым популярным среди покупателей автомобилем стала Lada Vesta. На втором месте стоит Kia Rio, на третьем — Lada Granta.