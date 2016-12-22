Самолет «Чешских авиалиний» загорелся в аэропорту Хельсинки

Самолет «Чешских авиалиний», который должен был вылететь в Прагу, загорелся в аэропорту Хельсинки-Вантаа, сообщает газета Iltalehti. На место инцидента прибыли 14 бригад пожарных и спасателей.

Как сообщается, возгорание произошло около 16:00 мск, когда самолет был готов к взлету и начал движение.

Находившаяся на борту женщина рассказала газете, что после того как в салоне появился дым, людей эвакуировали с помощью надувного трапа. По информации издания, в результате инцидента никто не пострадал. Причины ЧП и источник возгорания выясняются.

1 августа в мексиканском штате Дуранго самолет Aeromexico из-за неблагоприятных погодных условий совершил экстренную посадку в 10 км от аэропорта. В результате происшествия погибших нет.