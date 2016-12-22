Трамп перепутал цвета американского флага в детской раскраске

Президент США Дональд Трамп перепутал цвета, когда раскрашивал американский флаг с детьми. Об этом сообщает The Wasington Examiner.

Издание отмечает, что министр здравоохранения и социальных служб страны Алекс Азар выложил в Twitter ряд фотографий президента и первой леди Мелании Трамп. Фотографии сделали во время их визита в детскую больницу в столице штата Огайо.

На них американский лидер занимается раскрашиванием американского флага. Однако на рисунке вместо красно-белых полос оказались красно-синие.

В середине августа Politico сообщило, что Дональд Трамп «часто озадачивал иностранных чиновников и собственных советников», так как делал географические ошибки в названиях государств. Например, он говорил вместо «Непал» nipple («сосок»), а также назвал «Бутан» словом button («кнопка» или «пуговица»). Издание отмечало, что он также не учитывает разницы во времени, когда звонит лидерам других стран.