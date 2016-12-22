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СКР возбудил дело после обнаружения в Москве тела 14-летней девочки
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СКР возбудил дело после обнаружения в Москве тела 14-летней девочки
Общество, 19:24
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СКР возбудил дело после обнаружения в Москве тела 14-летней девочки

После смерти 14-летней девочки в центре Москвы возбуждено уголовное дело, сообщили РБК в Следственном комитете России.

Утром 26 августа у дома по улице Подвойского в столице было обнаружено тело девочки без видимых телесных повреждений. По данным следствия, ночью с субботы на воскресенье она находилась в одной из квартир этого дома с 44-летним мужчиной.

В настоящий момент следователи проверяют его возможную причастность к смерти ребенка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

13 августа в Солнечногорском районе Московской области мужчина по неосторожности убил своего 10-летнего сына. Инцидент произошел во время стрельбы по мишеням из самодельного пневматического оружия. В результате было возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
 

Теги: Москва , ребенок
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