В Подмосковье мужчина случайно убил сына при стрельбе по мишеням

В Солнечногорском районе Подмосковья мужчина по неосторожности застрелил 10-летнего сына при стрельбе по мишеням, сообщается на сайте областного главка Следственного комитета.

Отмечается, что 12 августа на территории частного домовладения отец с сыном стреляли из самодельного пневматического оружия. Мужчина выстрелил, не проверив, где находится ребенок, и ранил его в грудь. Пострадавший скончался на месте.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). «По уголовному делу проведены осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся допросы очевидцев», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что семья мальчика считалась благополучной, на учете не состояла.

9 июня в деревне Неронов Бор Новгородской области мальчик, играя с охотничьим ружьем, выстрелил в 10-летнюю соседскую девочку. От полученных травм она скончалась на месте. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности).