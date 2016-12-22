Порошенко предложит странам ЕС участвовать в восстановлении Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинские дипломаты будут заниматься мобилизацией мировых средств для восстановления разрушенной инфраструктуры в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщает УНН.

«Будем делать так, чтобы каждая страна Европы взяла на себя ответственность за восстановление конкретного населенного пункта в Донбассе», — сказал он во время открытия газопровода в Авдеевке.

Президент добавил, что поручил дипломатам обеспечить реабилитацию раненых за рубежом. В их числе украинские военные, а также дети из Донбасса, «которые также должны иметь возможность переключиться от ужасов войны».

В начале августа Петр Порошенко рассказал об идее «патроната» со стороны стран Евросоюза над отдельными городами Донбасса. При этом в заявлении ЕС, принятом по итогам саммита с Украиной, говорится о готовности Брюсселя участвовать в реконструкции юго-востока страны, «когда позволят условия». Однако в нем отсутствуют конкретные сроки оказания помощи, а также список желающих участвовать стран. Порошенко также заявлял, что планирует подать иск против России за «нанесенный ущерб» в Донбассе.

В марте за участие стран Европы и США в экономическом восстановлении Донбасса выступал бизнес-омбудсмен Борис Титов. «Каждый должен взять на себя часть обязательств», — отмечал он.