София Ротару прокомментировала информацию о своей госпитализации

Певица София Ротару подтвердила, что накануне у нее возникли проблемы со здоровьем. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

«Действительно, вчера возникли некоторые проблемы со здоровьем», — написала она.

Ротару также поблагодарила за поддержку и отметила, что сейчас чувствует себя нормально.

Ранее интернет-издание Ufa1.ru сообщило, что накануне вечером Ротару, которая приехала в Уфу для выступления на частном концерте, доставили в реанимацию и «за ее жизнь борются уфимские врачи». Однако сотрудникам больницы запретили рассказывать о «звездной пациентке».

Впоследствии администратор певицы Владислав Булавенко рассказал РБК, что Ротару почувствовала себя плохо и у нее поднялось давление. В связи с этим она обратилась к врачам. «Ничего страшного не произошло», — отметил администратор.