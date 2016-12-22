Администратор Софии Ротару рассказал об обращении певицы к врачам в Уфе

​Певица София Ротару, которая приехала для выступления на частном концерте в Уфу, почувствовала себя плохо, у нее поднялось давление, певица была вынуждена обратиться к врачам. Об этом РБК рассказал ее администратор Владислав Булавенко.

«София Михайловна была в больнице в Уфе, но просто подскочило давление, врачи рекомендовали перестраховаться и нормализовать давление. Ничего страшного не произошло», — сказал он.

При этом он отверг информацию о ее госпитализации в одну из больниц Уфы.

Ранее издание Ufa1.ru сообщило, что накануне около 23:00 Ротару доставили в реанимацию. При этом, как уточнило издание, персоналу лечебного учреждения запретили рассказывать о «звездной пациентке».

В материале говорилось, что певице стало плохо во время выступления на корпоративе и ее экстренно госпитализировали.

В то же время концертный директор Ротару Сергей Лавров заявил ТАСС, что она не посещала больницу. «По протоколу дежурила скорая помощь. Попросили медиков измерить давление и помочь его снизить», — сказал он, назвав сообщения о госпитализации Ротару в реанимацию неправдой.

София Ротару родилась в августе 1947 года, ей исполнился 71 год.

За время своей карьеры она исполнила более 400 песен, в том числе ставшие знаменитыми «Лаванда», «Хуторянка», «Баллада о матери», «Верни мне музыку», «Аист на крыше» и другие. Певица награждена орденами «Знак Почета», Дружбы народов, Почета, украинским орденом «За заслуги» II степени, а также другими наградами. Ротару — лауреат первой премии фестиваля «Золотой Орфей», российской музыкальной премии «Овация», специальной премии президента Белоруссии «Через искусство — к миру и взаимопониманию».

В прошлом году певицу поздравил с 70-летием президент Владимир Путин. «Вы по праву пользуетесь большой, поистине всенародной любовью — как яркая, талантливая певица, подлинная звезда эстрады, как искренний, обаятельный, душевно щедрый человек», — говорилось с поздравлении.

