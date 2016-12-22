Новым премьер-министром Австралии стал Скотт Моррисон

В Австралии новым премьер-министром страны и главой правящей Либеральной партии избрали казначея правительства Скотта Моррисона. Об этом сообщает австралийское издание The Age.
Выборы нового лидера партии прошли на собрании фракции в парламенте. На пост, помимо Моррисона, претендовали глава МВД Питер Даттон и глава МИД Джули Бишоп. Министр иностранных дел выбыла в первом туре. По данным издания, во втором туре Скотт Моррисон одержал победу, набрав 45 голосов против 40 у своего оппонента.
Экс-премьер Малькольм Тернбулл заявил, что покинет парламент в скором времени. Ранее он предупреждал, что уйдет из политики, если его коллеги проведут голосование по вопросу о главе Либеральной партии. В итоге 43 члена парламента подписали петицию о необходимости определить лидера фракции.
Как отмечает The Age, Тернбулл уже посетил резиденцию генерал-губернатора Питера Косгроува, чтобы официально уйти в отставку. Следующим визит Косгроуву нанесет Скотт Моррисон, чтобы вступить в должность.