В США самолет с перевозившими прах отца братьями потерпел крушение

В американском штате Массачусетс в результате крушения легкомоторного самолета пострадали два человека. Об этом сообщает CBS News.

По данным телеканала, самолет рухнул в пруд неподалеку от аэропорта Кранленд в городе Хансон 24 августа. Национальный совет по безопасности на транспорте в настоящий момент устанавливает причины происшествия.

При крушении пострадали два брата. По словам их родственников, они вылетели, чтобы развеять прах своего отца, который скончался от рака за две недели до инцидента.

Когда на место крушения прибыли полиция и пожарные, оба мужчины были заблокированы внутри кабины из-за ее деформации. Сообщается, что их госпитализировали с серьезными травмами на медицинских вертолетах. По словам родственника пострадавших, один из них уже приходил в сознание.