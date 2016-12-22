В Приморье ливни подтопили более 50 домов

В Приморье 56 домов и 356 дворов оказались подтопленными в результате ливней. Об этом говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Власти развернули два пункта временного размещения для людей с подтопленных территорий вместимостью, сейчас в них находятся девять человек, включая трех детей.

Отмечается, что сейчас на территории края идут дожди, за прошедшие сутки выпало 10 мм осадков. В Уссурийском городском округе из-за ливней размыло дороги, нарушено транспортное сообщение в селе Кроуновка, на участке между населенными пунктами Утесное — Линевичи, а также подтопление моста в деревне Яконовка. Кроме того, закрыто движение по трассе Хабаровск — Владивосток, так как у села Воздвиженка вышедшая из берегов река Репьевка затопила участок дороги, уровень воды там составляет 20 см.

Накануне в Уссурийском городском округе был введен режим чрезвычайной ситуации из-за ливней. Тогда за сутки на территории края выпало 86 мм осадков.