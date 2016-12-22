ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,29 66,60 EUR Нал. 79,17 77,41 USD Бирж. 67,10 -1,09 EUR Бирж. 77,95 -0,80 USD ЦБ. 67,79 -0,73 EUR ЦБ. 78,41 -0,84 EUR/USD 1,16 +0,01 BTC/USD Бирж. 6711,00 +157,40 IMOEX 2279,76 +0,87% RTSI 1064,46 +1,96% Brent 76,09 +2,00% DJIA 25790,35 +0,52% Nasdaq 7945,98 +0,86%
В Уссурийском городском округе ввели режим ЧС из-за дождевых паводков
Лента новостей
Президент Южной Осетии назвал присоединение к России «национальной идеей» 14:23, Политика Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 13:58, РБК и Сбербанк В Казахстане задержали россиянина по подозрению в краже около 1 млн руб. 13:58, Общество В Москве задержали подозреваемых в обналичивании более 1 млрд руб. 13:43, Общество В Уссурийском городском округе ввели режим ЧС из-за дождевых паводков 13:19, Общество Бизнес идет в школы: как привлекают инвесторов в сферу образования 12:55, РБК и Сбербанк Стала известна соперница Марии Шараповой в первом круге US Open 12:54, Спорт Власти Москвы приняли заявку на митинг Навального 12:51, Политика Google включила Чикатило в число «выдающихся выпускников» РГУ 12:25, Общество МИД предостерег США и их союзников от провокаций в Сирии 12:06, Политика Когда ржавеет броня: способ защитить свои деньги и информацию от хакеров 11:58, РБК и Microsoft В Брянской области погибли три человека в результате ДТП с грузовиком 11:55, Общество В УФСИН подтвердили голодовку заключенных Владимирского централа 11:44, Общество Меркель пригласили посетить Южную Осетию «через дверь, а не через сады» 11:25, Политика Алена Владимирская — об офисном общении, small talk и личном пространстве 11:07, Партнерский материал Создатели «Стражей Галактики» остановили работу над третьей частью фильма 10:53, Общество Абрамович снизил свою долю в «Первом канале» 10:28, Технологии и медиа Частные инвестиции помогают развивать инфраструктуру для пожилых людей 10:27, РБК и Сбербанк Террористы, Асад и оппозиция: в чем глава МИД Турции убеждал Лаврова 10:02, Политика Два российских фрегата усилят соединение ВМФ в Средиземном море 10:01, Политика Вот повезла: можно ли заработать на доставке детей из школы 09:38, Свое дело Минобороны предупредило о готовящейся в Сирии инсценировке химатаки 09:21, Политика В США самолет с перевозившими прах отца братьями потерпел крушение 09:21, Общество Голикова поручила доработать закон о декриминализации обезболивания 09:02, Общество В США обвинили в незаконном голосовании на выборах 19 иностранцев 09:01, Политика Число жертв землетрясений в Индонезии возросло до 555 человек 08:52, Общество В США хакера Никулина допросят по делу о «вмешательстве в выборы» 08:24, Политика Защита Ярошенко направила в ООН запросы с просьбой разобраться в его деле 07:44, Общество
В Уссурийском городском округе ввели режим ЧС из-за дождевых паводков
Общество, 13:19
0
В Уссурийском городском округе ввели режим ЧС из-за дождевых паводков

В Уссурийском городском округе Приморья местные власти ввели режим ЧС из-за непогоды. Об этом сообщается на сайте администрации.

«За минувшие сутки выпало 86 мм осадков. Временно нарушено транспортное сообщение с некоторыми сельскими населенными пунктами», — уточняется в сообщении.

По последним данным оперативного штаба УГО, всего на данный момент от местных жителей поступило 100 заявок, 11 из которых — по подтоплениям домов, а остальные касались подворий.

В администрации отметили, что в особой зоне риска находятся улицы Первомайская, Лазо — Вейса, район реки Раковки от Пушкина до Комсомольской.

Как сообщает управление по делам ГОЧС, в субботу и воскресенье уровень воды может достичь отметки гидрологического опасного явления на реках Раздольная, Казачка,  Раковка и Осиновка, а в понедельник — в нижнем течении реки Илистая.

Отмечается, что в полной готовности реагирования на ЧС находятся 276 человек и 71 единица техники.

Теги: Приморье , Уссурийск , режим ЧС , паводки
Главное
МИД предостерег США и их союзников от провокаций в Сирии Политика
Материалы по теме
В Якутии из-за паводка закрыли федеральную трассу Общество
Путин поручил главе МЧС направить силы в Хабаровский край из-за паводков Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter