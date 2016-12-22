В Уссурийском городском округе ввели режим ЧС из-за дождевых паводков

В Уссурийском городском округе Приморья местные власти ввели режим ЧС из-за непогоды. Об этом сообщается на сайте администрации.
«За минувшие сутки выпало 86 мм осадков. Временно нарушено транспортное сообщение с некоторыми сельскими населенными пунктами», — уточняется в сообщении.
По последним данным оперативного штаба УГО, всего на данный момент от местных жителей поступило 100 заявок, 11 из которых — по подтоплениям домов, а остальные касались подворий.
В администрации отметили, что в особой зоне риска находятся улицы Первомайская, Лазо — Вейса, район реки Раковки от Пушкина до Комсомольской.
Как сообщает управление по делам ГОЧС, в субботу и воскресенье уровень воды может достичь отметки гидрологического опасного явления на реках Раздольная, Казачка, Раковка и Осиновка, а в понедельник — в нижнем течении реки Илистая.
Отмечается, что в полной готовности реагирования на ЧС находятся 276 человек и 71 единица техники.