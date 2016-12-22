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Один человек погиб при землетрясении в Иране магнитудой 6,1
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Один человек погиб при землетрясении в Иране магнитудой 6,1
Общество, 03:19
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Один человек погиб при землетрясении в Иране магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на западе Ирана, погиб по меньшей мере один человек, еще 58 пострадали. Об этом сообщает Press TV.

По данным Геологической службы США (USGS), очаг подземных толчков располагался на глубине 10 км в 88 км к юго-западу от города Джаванруд в провинции Керманшах на границе с Ираком.

В мае произошло землетрясение магнитудой 5,2 в иранских провинциях Кохгилуйе и Бойерхамед на юго-западе страны. Тогда пострадали по меньшей мере 40 человек, были повреждены дома в деревнях и перестала работать мобильная связь. Эпицентр землетрясения находился на глубине 8 км.

Теги: Иран , землетрясение
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