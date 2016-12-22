Папа Римский встретился в Дублине с жертвами священников-педофилов

Папа Римский Франциск встретился в Дублине с жертвами священников-педофилов, заявив, что разочарован скрытием фактов надругательства над детьми. Об этом сообщает Irish Times.

Всего на встрече с Папой Римским присутствовали восемь человек. По словам главы службы печати Ватикана Грега Берка, Папа поклялся положить конец «бедствию» в католической церкви, добавив, что разделяет возмущение жертв из-за сокрытия «отвратительных преступлений». Об этом сообщает ABC News.

В конце июля Франциск принял отставку австралийского архиепископа Аделаидского Филиппа Уилсона, который скрывал факты педофилии, совершенные другим католическим священником в 1970-х годах. Отмечалось, что Уилсона в начале июляприговорили к 3 годам тюрьмы без права на условно-досрочное освобождение. Архиепископ Аделаидский является самым высокопоставленным католическим священником, когда-либо осужденным за сокрытие фактов надругательства над детьми.