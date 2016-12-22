Папа римский принял отставку скрывавшего педофилию архиепископа

Папа римский Франциск принял отставку архиепископа Аделаидского Филиппа Уилсона, скрывшего факты надругательства, совершенные другим священником над двумя мальчиками-алтарниками в 1970-х годах. Об этом сообщает Vatican News.

Как отмечает CBS, архиепископ стал самым высокопоставленным католическим священнослужителем, когда-либо осужденным за сокрытие педофилии.

Австралийский суд 3 июля приговорил Уилсона к году тюрьмы без права на условно-досрочное освобождение. Архиепископ планирует обжаловать приговор, ранее он также заявлял, что уйдет в отставку только в том случае, если его жалоба будет отклонена. При этом несколько австралийских политиков, включая премьер-министра Малкольма Тернбулла, призывали Уилсона уйти в отставку. Суд 14 августа рассмотрит ходатайство о переводе Уилсона под домашний арест.