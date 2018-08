Кайл Павон (Фото: Amy Harris / Invision / AP)

В США на 29-м году жизни умер экс-вокалист рок-группы We Came As Romans Кайл Павон. Об этом сообщается на странице музыкального коллектива в Instagram.

«Все опустошены его кончиной. Нам будет не хватать его улыбок, искренности, заботы о других и впечатляющего музыкального таланта», — говорится в сообщении. Причина смерти вокалиста не указывается.

Группа We Came As Romans была образована в 2007 году в американском городе Трой, штат Мичиган. Павон присоединился к группе в 2008 году, тогда же музыканты выпустили дебютный мини-альбом Demonstrations, а чуть позднее — второй мни-альбом Dreams. Всего группа записала пять студийных альбомов вместе с Павоном, последний — Cold Like War — вышел в 2017 году. В 2018 году вокалист покинул группу. В 2013 году альбом группы Tracing Back Roots занял первую строчку в чарте Billboard.