Советник Порошенко заявил о желании украинизировать юг Дальнего Востока

Внештатный советник президента Украины, политолог Олег Медведев заявил о желании украинизировать юг Дальнего Востока. Об этом он рассказал в интервью журналу «Український тиждень».

По его словам, ареал использования украинского языка в последние годы расширялся. «Наверное, где-то же есть предел, за которым этот процесс исчерпывается. Хотелось бы, чтобы это было на Зеленом Клине. Хотя бы на Кубани. Но это происходит в Донбассе», — отметил он. Зеленым Клином украинцы называют южную территорию российского Дальнего Востока.

По словам Медведева, значительная территория Украины останется русскоязычной, так как там больше нет потенциала украинизации.

В начале июня президент Украины Петр Порошенко подписал указ, согласно которому для получения гражданства страны необходимо будет сдать экзамен по украинскому языку. При этом ранее Порошенко заявлял, что обещает не ущемлять права носителей русского, крымско-татарского и других языков.

В конце мая президент Украины подписал указ об объявлении с 2018 года десятилетия украинского языка. Документом была утверждена целевая программа на десять лет, которая должна ​обеспечить развитие и функционирование украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни.

