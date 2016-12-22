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Число отравившихся на свадьбе в Киргизии превысило 230 человек‍
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Число отравившихся на свадьбе в Киргизии превысило 230 человек‍
Общество, 12:10
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Число отравившихся на свадьбе в Киргизии превысило 230 человек‍

Число пострадавших в результате массового отравления на свадьбе в ресторане «Ала-Тоо»​ в Бишкеке возросло до 232 человек. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Министерства здравоохранения республики.

​«За помощью в Бишкеке обратились 198 человек, из них 131, среди которых 25 детей, остаются в больницах. Еще 34 человека обратились за помощью в регионах, все они госпитализированы», — пояснили в Минздраве.

Все госпитализированные находятся в состоянии средней тяжести. Одна из пострадавших, женщина, до сегодняшнего дня находилась в реанимации. «Ее состояние улучшилось», — сказал собеседник агентства.

Уточняется, что число пострадавших увеличилось из-за того, что люди принесли домой угощения с праздничного мероприятия.

Массовое отравление на свадьбе в ресторане в Бишкеке произошло 31 марта. Изначально Минздрав сообщал о 38 госпитализированных в республиканскую клиническую инфекционную больницу. На следующий день пресс-служба Минздрава Киргизии сообщила, что ситуацию с массовым отравлением взял под личный контроль министр здравоохранения Талантбек Батыралиев.

В ресторане «Ала-Тоо» центр госсанэпиднадзора Бишкека провел внеплановую проверку, обследовал обслуживающий персонал и взял пробы продуктов. По предварительным данным люди могли отравиться курицей в кляре.

Главный врач центра госсанэпидназора Бишкека Артур Буюклянов заявил агентству «АКИПресс», что ресторан закрыли.

Портал «24.kg» со ссылкой на пресс-службу бишкекского управления МВД сообщает, что по факту массового отравления возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил при производстве или продаже товаров, выполнении работ либо оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Госсанэпиднадзор Киргизии после проверки ресторана составил административные протоколы на директора и шеф-повара заведения и выписал им штрафы на общую сумму 25 тыс. сомов (21 тыс. руб.).

Теги: Киргизия , свадьба , массовое отравление
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