В Брянской области произошел крупный пожар на мебельной фабрике

В населенном пункте Белые Берега в Брянской области произошел пожар на мебельной фабрике, площадь возгорания составила 2 тыс. кв. м. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Центральный региональный центр МЧС.

Как сообщается на сайте МЧС по региону, горение происходило внутри одноэтажного кирпичного здания. В 19:03 пожар был потушен. В результате пожара были повреждены два производственных здания.

«Не было допущено распространения огня на соседние жилые дома и магазин», — говорится в сообщении. Отмечается, что пострадавших в результате пожара нет, причина возгорания устанавливается.

Ранее 25 августа сообщалось, что возгорание произошло на закрытом полигоне ТБО «Аннино». Площадь возгорания составила 90 кв. м. В администрации Рузского городского округа сообщили, что возгорание произошло после ликвидации очагов задымления. По основной версии, пожар мог возникнуть из-за поджога.