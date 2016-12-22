Кабмин поручил Минюсту разобраться с вопросом питания беременных в СИЗО

Правительство поручило Минюсту разобраться с ситуацией вокруг дополнительного питания для осужденных беременных женщин, кормящих матерей, несовершеннолетних, больных и инвалидов первой и второй групп. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Как пояснила пресс-служба, «постановлением от 18 апреля 2018 года №471 Минюсту и Минпромторгу предписано установить повышенные, а не пониженные, нормы питания» для перечисленных категорий осужденных. Отмечается, что нормы питания устанавливаются ведомственными приказами, а не постановлениями кабмина.

«В связи с публикациями в прессе по данной теме, правительством даны указания Минюсту разобраться в ситуации», — говорится в сообщении пресс-службы.

Накануне член Общественной наблюдательной комиссии Москвы (ОНК) Павел Пятницкий сообщил, что в ОНК поступили жалобы от содержащихся в СИЗО беременных женщин на прекращение получения специального питания. Как уточнил «Коммерсанту» ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников, женщины из СИЗО-6 заявили, что им перестали выдавать добавки с апреля.

По словам Пятницкого, при проверке жалобы представители УФСИН Москвы пояснили, что 18 апреля кабмин исключил из соответствующего нормативного акта пункты, предусматривавшие дополнительное питание для находящихся в СИЗО беременных женщин и женщин с детьми. В результате им перестали выдавать дополнительные овощи, сухофрукты, мясо и творог. Как пояснил член ОНК, из-за этих поправок дополнительного питания лишились и несовершеннолетние заключенные СИЗО: им больше не выдают 15 г масла, 10 г сахара и 15 г сыра.

В связи с этим члены ОНК обратились к детскому омбудсмену Анне Кузнецовой с просьбой восстановить нормы дополнительного питания. Аппарат Кузнецовой направил руководству ФСИН России запрос о проверке данной информации.