Заключенных в Забайкалье начнут кормить мраморной говядиной

В рацион питания осужденных в Забайкальском крае введут блюда из мраморной говядины. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления ФСИН России.

Для этого производственный сектор ведомства будет закупать и выращивать крупный рогатый скот, выведенный в Шотландии. По данным ФСИН, в колонии №1 города Нерчинска закуплено более сотни голов телят абердин-ангусской породы, которые могут содержаться на открытом воздухе в сильные морозы.

Планируется, что выпасом займутся осужденные. Полученный от работы доход они смогут использовать для погашения их исковых обязательств или помощи родственникам.

Управление ФСИН заключило контракт с ИК №1 для поставок говядины в остальные исправительные учреждения края.

В ноябре 2017 года Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении замначальника управления ФСИН по Московской области за закупку некачественной говядины для местной колонии на 8,9 млн руб. Дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). По госконтракту в колонию должны были поставить мясо первой категории, вместо этого туда привезли замороженные блоки из жилованной говядины, которая непригодна в пищу.