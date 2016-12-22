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Вертолет МЧС обнаружил обломки рыболовного судна из КНДР
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Вертолет МЧС обнаружил обломки рыболовного судна из КНДР
Общество, 16:51
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Вертолет МЧС обнаружил обломки рыболовного судна из КНДР

Экипаж вертолета Ми-8 МЧС России обнаружил обломки северокорейского рыболовного судна, которое потерпело бедствие в Японском море. Об этом сообщается на сайте Сибирского регионального центра МЧС.

Отмечается, что инцидент произошел в ста км от Владивостока. Осмотр зоны происшествия с воздуха продолжался три часа. В результате четырех моряков с судна обнаружить не удалось. В настоящий момент поиски экипажа ведут специалисты Морской спасательной службы Росречморфлота. Спасательную операцию осложняе​т переменчивая погода.

Всего на борту северокорейского судна находились шестеро моряков. Двоих из них эвакуировал проходящий мимо лайнер.

В феврале паром ManGyongBong, который перевозит грузы между северокорейским портом Раджин и Владивостоком, подал сигнал бедствия из-за отсутствия топлива на борту судна. Как уточнила российская компания-оператор «ИнвестСтройТрест», судно пришло во Владивосток, но на подходе выяснилось, что его не примут из-за возможного наличия на борту санкционного груза. Судно поставили за пределами акватории порта.

Теги: Судно , МЧС , КНДР , Владивосток
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