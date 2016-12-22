Капитан рассказал о похищении танкера у берегов Африки

Капитан пропавшего у берегов Габона танкера «Пантелена» Лаша Гадилия рассказал, что судно было захвачено пиратами, которые удерживали экипаж в заложниках в течение девяти дней. Об этом он заявил грузинскому «Первому каналу»​.

По его словам, захват судна произошел 13 августа. Пираты заперли всех членов экипажа в одной комнате и удерживали их там девять дней. По словам капитана, нападавшие не причиняли физического вреда морякам, периодически приносили еду и воду. Как отметил Гадилия, пираты разговаривали с заложниками на английском, а между собой — на местном. На десятый день экипаж освободили.

МИД Грузии накануне сообщил, что обнаруженный 23 августа танкер днем позже прибыл в порт Ломе (Того).

Портал Africanews передавал, что судно было найдено в порту Овендо в Габоне. По данным МИД Грузии, на борту находились 17 моряков. В российском посольстве заявили РБК, что среди членов экипажа судна есть двое россиян.

