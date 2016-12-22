СМИ сообщили об обнаружении пропавшего у Африки танкера с россиянами

Региональный центр по морской безопасности Центральной Африки (CRESMAC) заявил, что пропавший у берегов Габона танкер «Пантелена» с российскими и грузинскими моряками обнаружили в порту Овендо, передает Africanews.
В центре рассказали, что судно обнаружили с помощью информации с американских спутников. Танкер заметили в порту Оведно, недалеко от столицы страны – Либревиля.
На прошлой неделе МИД Грузии сообщил, что судно под панамским флагом, принадлежащее греческой компании Lotus Shipping исчезло с радаров в ночь с 13 на 14 августа. По данным грузинского внешнеполитического ведомства, на его борту находятся 17 граждан страны.
В российском посольстве сообщили РБК, что в числе экипажа танкера есть двое россиян. 22 августа власти Габона объявили о завершении поисковой операции.