Поклонская рассказала о поданной в Конституционный суд Украины жалобе

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская подала в Конституционный суд Украины жалобу, в которой просит оценить конституционность отдельных положений Уголовно-процессуального кодекса страны. Об этом сообщила РБК сама Поклонская.

«Оспариваемая мной​ норма позволяет нарушать права каждого человека на Украине, в отношении которого она применяется», — сказала она. В частности, Поклонская пояснила, что речь идет о положениях ч. 3 ст. 309 и положений ч. 4 ст. 399 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Источник агентства «Украинские новости» в Конституционном суде Украины заявил, что жалоба была подана 21 августа. В КС отметили, что Поклонская обратилась с жалобой как гражданка России. Там добавили, что подать индивидуальную конституционную жалобу может любой гражданин.

В мае защита Поклонской, главы Крыма Сергея Аксенова и спикера Крымского парламента Владимира Константинова, которые обвиняются на Украине в госизмене, подала жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за нарушения киевскими властями права на справедливое судебное разбирательство. По словам адвоката Максима Могильницкого, Украина нарушает ст. 6 и ст. 18 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Украинская прокуратура возбудила дело о госизмене в сентябре 2016 года, после выборов в Госдуму, против избранных от Крыма депутатов, среди которых была и Поклонская.