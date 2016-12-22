Самолет МЧС вернулся в аэропорт Жуковский после столкновения с птицей
Общество, 11:08
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Самолет МЧС вернулся в аэропорт Жуковский после столкновения с птицей
Самолет МЧС России столкнулся с птицей, после чего благополучно вернулся в аэропорт Жуковский. Об этом РБК рассказали в пресс-службе аэропорта.
«В 7:38 утра самолет МЧС благополучно вернулся в аэропорт Жуковский после столкновения с птицей», — сказали в пресс-службе. Там также добавили, что на работе аэропорта инцидент не отразился. Как уточняет РЕН ТВ, птица попала в двигатель, самолет Ан-148 следовал в Минеральные Воды.
В середине июня пассажирский самолет Boeing 737-800, следовавший из Новосибирска в Петропавловск-Камчатский, несколько часов кружил над городом, вырабатывая топливо, из-за попавшей в лобовое стекло птицы. На борту находились 147 пассажиров. Впоследствии борт благополучно сел в аэропорту Толмачево.