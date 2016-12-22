В Канаде три человека погибли при крушении легкомоторного самолета
Общество, 04:52
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В Канаде три человека погибли при крушении легкомоторного самолета
Три человека погибли при крушении легкомоторного самолета Cessna 206 на северо-западе Канады, сообщает CBC News.
Инцидент произошел около деревни Форт-Симпсон и озера Литл Доктор. В настоящее время самолет, принадлежащий компании Simpson Air, находится в озере. При этом на борту находилось пять человек. Двоих из них, пилота и пассажира, осмотрели медики, после чего отпустили домой.
Следователи прибудут в регион только в понедельник, 20 августа. Пока на месте происшествия работает полиция.
12 августа в Канаде на авиашоу Abby Airshow, проходившем в аэропорту Абботсфорда, потерпел крушение самолет 1930 года. В результате пострадали пять человек.