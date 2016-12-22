В Китае в результате пожара в отеле погибли 18 человек

В Китае в городе Харбин загорелся отель, в результате чего погибли 18 человек. Об этом сообщает агентство Xinhua.

По данным источника издания в пожарном управлении, инцидент произошел в субботу утром (по местному времени, разница с московским +5 часов — РБК) в отеле с горячими источниками. Ведется расследование причин пожара, а также продолжаются спасательные работы.

Российское генконсульство в Китае позже факт происшествия подтвердило. Россиян среди погибших при пожаре, по его данным, нет, отмечает «РИА Новости».​

В июне в центре Лондона, в пятизвездочном отеле Mandarin Oriental произошел пожар. Он находится в одном из самых дорогих районов города Найтсбридж и расположен рядом с Гайд-парком.

В январе в одном из отелей в ценhле Праги также произошел пожар. В результате погибли два человека и еще около 40 пострадали.