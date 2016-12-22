Семья умершего певца Принса подала иск в суд на его врача

Семья американского певца Принса, скончавшегося от передозировки обезболивающего в 2016 году, подала иск против его врача. Об этом сообщает ABC News.

Как выяснил телеканал, иск подали 24 августа в окружной суд Миннесоты. В нем утверждается, что семейный доктор Майкл Шуленберг, общавшийся с певцов за два дня до его смерти, «не смог должным образом лечить музыканта, так как тот страдал от опиоидной зависимости». В заявлении говорится, что врач также не принял надлежащих мер для предотвращения «фатального результата» зависимости Принса.

При этом адвокат доктора Пол Петерсон заявил ABC News, что новый иск необоснован.

«Мы понимаем, что эта ситуация была сложной для всех, кто был близок к мистеру Нельсону [Принс], и его поклонников по всему миру. Как бы то ни было, доктор Шуленберг стоит за заботой, которую получил господин Нельсон. Мы намерены защищать это дело», — сказал адвокат.

В иске также значатся бывший работодатель доктора, больница North Memorial Health, а также аптека Walgreens Co. и медицинский центр UnityPoint Health в Иллинойсе. В нем отмечается, что «их небрежность в предоставлении адекватной помощи» музыканту сыграла существенную роль в его смерти. Однако аптека заявила, что не отпускала Принсу фентанил, от передозировки которого он умер.

В апреле прокурор штата Миннесота не смог предъявить обвинения по делу о смерти музыканта, так как нет доказательств о том, что лекарства были прописаны доктором. В то же время не было установлено, кто принес ему сильнодействующее поддельное обезболивающее.

В 2016 году проводилось следствие по делу о смерти Принса, в котором фигурировали двое врачей — Шуленберг и Говард Корнфелд, который являлся специалистом по зависимостям из Калифорнии.