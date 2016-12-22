ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,68 66,14 EUR Нал. 79,60 77,02 USD Бирж. 67,10 -1,09 EUR Бирж. 77,95 -0,80 USD ЦБ. 67,79 -0,73 EUR ЦБ. 78,41 -0,84 EUR/USD 1,16 +0,01 BTC/USD Бирж. 6739,87 +236,47 IMOEX 2279,76 +0,87% RTSI 1064,46 +1,96% Brent 76,09 +2,00% DJIA 25790,35 +0,52% Nasdaq 7945,98 +0,86%
Семья умершего певца Принса подала иск в суд на его врача
Лента новостей
Семья умершего певца Принса подала иск в суд на его врача 06:58, Общество Маск отказался от идеи превратить Tesla в частную компанию 06:56, Бизнес Google предупредила сенатора Конгресса США о кибератаке на его штаб 06:21, Политика Глава Twitter расскажет комитету Конгресса США о принципах работы соцсети 05:48, Политика Советники Трампа обеспокоились возможным помилованием Манафорта 05:22, Политика Представители обеих партий Конгресса США выразили поддержку Маккейну 05:18, Политика В Перу по дороге из Мачу-Пикчу перевернулся автобус с туристами 04:41, Общество CNN узнал о планах прокуратуры Нью-Йорка по расследованию против Коэна 04:12, Политика Bloomberg узнал о предупреждении от Болтона о готовности ударить по Сирии 03:58, Политика Власти США обсудили с Microsoft и Facebook вопросы кибербезопасности 03:09, Политика Госдеп счел финансовую помощь Евросоюза Ирану «неправильным сигналом» 02:37, Политика Миссия ОБСЕ встретилась с экипажем задержанного танкера «Механик Погодин» 02:19, Общество Во французском Марселе сошел с рельсов пассажирский поезд 01:49, Общество В Тульской области четыре человека погибли в результате ДТП с «КамАЗом» 01:04, Общество США перенаправят выделяемые палестинцам $200 млн на другие проекты 00:58, Политика СК нашел и допросил пилота пролетевшего под мостом в Петербурге вертолета 00:36, Общество Три российских боевых корабля вошли в Средиземное море через Босфор 00:23, Политика Слепаков ответил на песню группы «Ленинград» «Не хочу быть москвичом» 24 авг, 23:50, Общество Трамп отменил поездку Помпео в Северную Корею 24 авг, 23:40, Политика Телеканалы ТНТ, ТВ-3 и 2х2 подали в суд на «Яндекс» за пиратство 24 авг, 23:13, Технологии и медиа ГИБДД представила новые права и свидетельство о регистрации 24 авг, 23:08, Авто Экс-главком ВМС Украины объяснил отказ от оставшихся в Крыму кораблей 24 авг, 23:00, Политика Сирийские военные сбили три запущенных боевиками беспилотника 24 авг, 22:35, Политика NYT сообщила о «замолчавших» американских осведомителях в Кремле 24 авг, 21:57, Политика Американские сенаторы потребовали раскрыть детали встречи Путина и Трампа 24 авг, 21:48, Политика В Муроме солдат-срочник утонул при сооружении переправы 24 авг, 21:39, Общество Главный тренер «Пари Сен-Жермен» перевел Джанлуиджи Буффона в запас 24 авг, 21:35, Спорт Власти Москвы отказались рассматривать заявку на митинг Навального 24 авг, 21:27, Политика
Семья умершего певца Принса подала иск в суд на его врача
Общество, 06:58
0
Семья умершего певца Принса подала иск в суд на его врача

Семья американского певца Принса, скончавшегося от передозировки обезболивающего в 2016 году, подала иск против его врача. Об этом сообщает ABC News.

Как выяснил телеканал, иск подали 24 августа в окружной суд Миннесоты. В нем утверждается, что семейный доктор Майкл Шуленберг, общавшийся с певцов за два дня до его смерти, «не смог должным образом лечить музыканта, так как тот страдал от опиоидной зависимости». В заявлении говорится, что врач также не принял надлежащих мер для предотвращения «фатального результата» зависимости Принса.

При этом адвокат доктора Пол Петерсон заявил ABC News, что новый иск необоснован.

«Мы понимаем, что эта ситуация была сложной для всех, кто был близок к мистеру Нельсону [Принс], и его поклонников по всему миру. Как бы то ни было, доктор Шуленберг стоит за заботой, которую получил господин Нельсон. Мы намерены защищать это дело», — сказал адвокат.

В иске также значатся бывший работодатель доктора, больница North Memorial Health, а также аптека Walgreens Co. и медицинский центр UnityPoint Health в Иллинойсе. В нем отмечается, что «их небрежность в предоставлении адекватной помощи» музыканту сыграла существенную роль в его смерти. Однако аптека заявила, что не отпускала Принсу фентанил, от передозировки которого он умер.

В апреле прокурор штата Миннесота не смог предъявить обвинения по делу о смерти музыканта, так как нет доказательств о том, что лекарства были прописаны доктором. В то же время не было установлено, кто принес ему сильнодействующее поддельное обезболивающее.

В 2016 году проводилось следствие по делу о смерти Принса, в котором фигурировали двое врачей — Шуленберг и Говард Корнфелд, который являлся специалистом по зависимостям из Калифорнии.

Теги: Принс , смерть , иск в суд
Главное
Bloomberg узнал о предупреждении от Болтона о готовности ударить по Сирии Политика
Материалы по теме
В США прокуроры не смогли определить виновных в смерти Принса Общество
СМИ узнали причину смерти Принса Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter