В США прокуроры не смогли определить виновных в смерти Принса

В США прокурор штата Миннесота заявил, что не может предъявить обвинения по делу о смерти американского певца Принса, который скончался от передозировки сильнодействующего обезболивающего в 2016 году. Слова прокурора приводит Sky News.



«У нас просто не хватает существенных доказательств», чтобы предъявить обвинение кому-то по делу о смерти Прина», — сказал он. Прокурор признал, что кто-то, кто был близок к певцу, дал ему обезболивающее. «Подозрения и инсинуации совсем недостаточны для любых уголовных обвинений», — отметил он.

Также прокурор отметил, что нет доказательств, что лекарства, которое принял Принс, были прописаны доктором, а также не были установлены те, кто принес ему сильнодействующее обезболивающее, которое, как оказалось, было поддельным.





В деле о смерти Принса фигурировали двое врачей, сообщало агентство Associated Press. Одним из них был Майкл Тодд Шуленберг, который осматривал певца 7 апреля и 20 апреля 2016 года, за день до его смерти, 21 апреля. Как отмечает Sky News, его обвиняли в незаконном предписание опиодов Принсу за неделю до смерти Принса. Тогда доктор согласился заплатить $30 тыс, чтобы урегулировать судебный спор. Шуленбергу так и не были предъявлены обвинения в смерти артиста.



Вторым врачом был специалист из Калифорнии по различного рода зависимостям Говард Корнфелд. Его представители Принса просили помочь певцу. По данным AP, Корнфелд отправил к артисту своего сына Эндрю, который вместе с другими обнаружил музыканта уже мертвым.



​Принс умер в 57 лет. Тело певца нашли в его студии в штате Миннесота 21 апреля 2016 года. Полицейские не нашли следов насильственной смерти. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов обнаружили в доме музыканта сотни различных обезболивающих. Принс был кремирован 24 апреля 2016 года.