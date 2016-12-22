Глава Twitter расскажет комитету Конгресса США о принципах работы соцсети

Генеральный директор компании Twitter Джек Дорси выступит с докладом об алгоритмах соцсети и мониторинге контента перед комитетом по энергетике и торговле палаты представителей Конгресса США. Об этом сообщается на сайте комитета.

«Комитет намерен задавать жесткие вопросы о том, как Twitter отслеживает и контролирует контент», — приводятся в сообщении слова председателя Грега Уолдена.

Он добавил, что Twitter является мощной платформой, которая может менять национальный диалог. В то же время механизмы работы соцсети не прозрачны, что приводит к росту беспокойства среди американцев.

Дорси выступит перед комитетом Конгресса 5 сентября.

Ранее американские ученые занялись исследованием российских интернет-троллей в соцсети Twitter. По их мнению, чтобы разжечь конфликт и посеять недоверие в обществе тролли участвуют в спорах на обеих сторонах. Исследователи рассматривали сообщения от сторонников и противников вакцинации.

Ранее Министерство внутренней безопасности (МВБ) США и Федеральное бюро расследований (ФБР) провели встречу с представителями компаний Facebook и Microsoft, на которой обсуждались вопросы кибербезопасности, в том числе в связи с американскими выборами.