В Перу по дороге из Мачу-Пикчу перевернулся автобус с туристами

В Перу опрокинулся туристический автобус, проезжавший по трассе из Мачу-Пикчу в город ​Агуаскальентес. В результате восемь человек пострадали, сообщает радиостанция RPP.

Видео: T News Videos / YouTube

По данным местного центра экстренной помощи, в результате аварии пострадали пять иностранцев из Аргентины, США, Мескики и Чили.

Всего в автобусе находилось 30 пассажиров., сообщений о погибших нет.

18 августа в Польше перевернулся автобус с туристами из Украины. В результате ДТП трое погибли и еще 51 человек пострадал. Авария произошла из-за того, что водитель не справился с крутым поворотом. Украинцы ехали из Львова в Вену.

На следующий день в аварию попал еще один автобус, который ехал из Украины в Польшу. В нем находилось 44 пассажира. Легковой автомобиль врезался в маршрутный автобус, так как водитель не справился с управлением.