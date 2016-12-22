Второй за сутки автобус по пути из Украины в Польшу попал в ДТП

Второй за сутки автобус, который ехал из Украины в Польщу, попал в ДТП. Об этом инциденте сообщили в пресс-службе управления полиции по Львовской области, передает УНН.



Как отмечается в сообщении, инцидент произошел во Львовской области на трассе в селе Подгороднее. В маршрутный автобус, который перевозил 44 пассажира, врезался легковой автомобиль, водитель которого, по предварительным данным, не справился с управлением. В результате пострадали два человека, а именно водитель машины, который был госпитализирован, и одна пассажирка автобуса.



Агентству «Интерфакс-Украина» представитель полиции рассказал, что рейсовый автобус ехал по маршруту Херсон — Варшава. По его данным, госпитализирован был пассажир автомобиля Mercedes, который въехал в автобус. Пассажирка автобуса получила ушиб ноги, поэтому в госпитализации не нуждалась, сообщил собеседник агентства.



В субботу, 18 августа, в Польше перевернулся автобус с 54 украинцами, которые ехали из Львова в Вену. Инцидент произошел на национальной дороге № 28 между городами Санок и Пшемысль. Водитель не справился с управлением на повороте, и автобус скатился с дороги и упал со склона, перевернувшись на крышу. Жертвами ДТП стали три человека, 51 пострадал.

По данным польской прокуратуры, причиной аварии стало значительное превышение скорости. При ограничении движения 30 км/ч автобус съехал с дороги на скорости 70–80 км/ч. Водитель был задержан. По данным экспертизы, он был в трезвом состоянии.