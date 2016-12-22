В США арестовали экс-чиновника по обвинению в домогательствах

Экс-глава Центра по контролю и предупреждению заболеваний США (CDC) и бывший комиссар по вопросам здравоохранения в Нью-Йорке Томас Фриден был арестован полицейскими по обвинению в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает CNN со ссылкой на полицию Нью-Йорка.

Против Фридена выдвинуты три обвинения. В частности, на одном из ужинов в своем доме в районе Бруклин Хайтс он стал приставать к женщине, которую знал уже несколько лет. Пострадавшая обратилась в полицию.

Фриден стал главой CDC в 2009 году и ушел в отставку в 2017-м. Как отмечает CNN, он покинул свой пост 20 января, сразу после инаугурации президента США Дональда Трампа. Сейчас Фриден является президентом и гендиректором фонда Resolve to Save Lives, капитал которого оценивается в $225 млн. На сайте фонда указывается, что его сотрудники помогли 100 млн человек, страдающим от заболеваний сердца.