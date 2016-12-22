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Российские туристы вылетят из Болгарии в Москву с опозданием на 11 часов
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Российские туристы вылетят из Болгарии в Москву с опозданием на 11 часов
Общество, 17:37
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Российские туристы вылетят из Болгарии в Москву с опозданием на 11 часов

Российские туристы вылетят из болгарского города Варна в Москву почти с 11-часовым опозданием. Об этом РБК сообщили в аэропорту Варна.

«Задержка произошла по техническим причинам, вылет планируется в 18:30», — сообщила РБК сотрудница аэропорта. Также она добавила, что вылета ожидают 150 человек.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила РБК, что вопрос с задержкой вылета российских граждан в свою страну решается в настоящий момент.

ТАСС со ссылкой на дежурного дипломата уточнило, что по плану чартерный рейс LB125 компании Bul Air должен был вылететь в воскресенье в 7:50 утра, однако из-за поломки самолета его отложили. Все пассажиры рейса были проинформированы о задержке и получили прохладительные напитки.

Теги: опоздания , Самолет , задержка , российские туристы
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